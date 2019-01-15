‘Müşteri yok ama sorunumuz da yok’

İYİ Parti'nin Konya'daki tek milletvekili olan Fahrettin Yokuş, kentte esnaf ziyaretine çıktı. 'Esnafın derdini dinlemeye geldim' diyen Yokuş'la, esnaf arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, seçim öncesi esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşların sorunlarını dinlemek istedi.

“MÜŞTERİ GELMİYOR ANCAK SIKINTIMIZ YOK”

Konya şehir merkezindeki Bedesten Çarşısı ve çevresinde ziyaretlerinde bulunan Yokuş ile ‘Müşterilerinin olmadığını ancak buna rağmen bir ekonomik sorun yaşamadıklarını’ belirten esnaf arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

“İKİ EKMEĞİ NE ZAMAN İSTEDİK SORUN O ZAMAN BAŞLADI”

Bir vatandaş, “İki ekmeği ne zaman istedik sorun o zaman başladı” diyerek ekonomiden memnuniyetini dile getirirken, bir başka esnaf ise “Sorunumuz yok. Piyasanın normal sıkıntı var onun dışında bir sıkıntımız yok” diye yanıt verdi.

“BİR KISIM ‘SİFTAH YOK’ BİR KISIM ‘HER ŞEY ÇOK İYİ’ DİYOR”

Esnafın verdiği yanıtları değerlendiren vekil Yokuş “Bir esnafa giriyoruz ‘her şey iyi, şükür’ diyor. Şükür tabi de bir gerçek var. Sıkıntı varsa vardır, yoksa yoktur. Yani hepimiz şunu demek zorundayız, doğru neyse onu demek zorundayız. Eksik neyse onu dememiz lazım ki, çözüm bulacağız. Yarısı diyor ki; ‘her şey çok iyi’ bir kısım var ki ‘siftah edemedik’ Hangisine inanacağız biz” diye konuştu.