Müşterilerine sahte içki veren otele polis baskını

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri Aksaray'daki bir otelde kaçak içki ve ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Otele giden sivil ekiplerin yaptığı çalışmada bilginin doğru olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine operasyon düzenlendi. Baskında Abdulkadir K. (35), Doğudan A. (29), Urfan Ş. (53) ve Hidır A. (61) gözaltına alındı.

72 ŞİŞE İÇKİ, TABANCA, HAVAİ FİŞEK…

Ekiplerce yapılan aramalarda 72 şişe içki, alkol üretiminde kullanılan 30 litre etil alkol, kapak etiketleri, şişe kap, 7 yaprak hologramlı barkod, 60 adet kapak etiketi, bidonlar içerisinde 30 litre etil alkol, 5 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ele geçirilen içkilerin oteldeki müşterilere verildiği belirtildi. Ele geçirilen etil alkolün ise gerçek içkilerde de kullanıldığı, ölümle sonuçlanan sağlık sorunlarına sebep olmadığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüpheler hakkında ‘Adli Kontrol Hükmü' uygulandığı belirtildi.