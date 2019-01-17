Müşterisi, taksi şoförünü vurdurttu!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir taksi sürücüsü, kadın müşterisi N.G.Ö. ile tartışmaya başladı. İddialara göre N.G.Ö. arkadaşı N.Ç.’ye bulunduğu yeri telefon mesajıyla bildirdi. G.Ç. taksinin olduğu yere gelerek taksi şoförünü bacaklarından vurdu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde haziran ayında Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi otoparkında bir taksici bacaklarından vurulmuştu.

Olayın ayrıntıları Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ortaya çıktı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre N.C.(34) adlı taksi sürücüsü, aracına aldığı N.G.Ö. adlı kadın ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Aracını hastane yanında bir alana park eden N.C. ile tartışan N.G.Ö. bu sırada erkek arkadaşı olduğu iddia edilen G.Ç. isimli şahsa cep telefonundan bulundukları yeri mesajla bildirdi.

EŞİNİN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ

Olay yerine başka bir araçla gelen G.Ç. araçtan inerek N.C.'ye kurşun yağdırdı. Taksi şoförünü bacaklarından vuran G.Ç. daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken G.Ç. ve olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen N.G.Ö. kısa sürede yakalandı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen G.Ç. ve N.G.Ö. ile ilgili yargılama Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. N.G.Ö.'nün 35 yaşındaki eşinin bir süre önce şeker komasına girerek öldüğü, bu ölümün şüpheli bulunduğu ve merhuma otopsi yapıldığı öğrenildi. Dava, bilirkişi incelemeleri ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.