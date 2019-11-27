Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Müvekkili için gitti, kendisi de tutuklandı

Giresun'da 'uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma' suçundan E Tipi Kapalı Cezaevinde yatan müvekkilini ziyarete giden avukat, 'dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı. Avukat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21:35 -
Haberler Gündem
Müvekkili için gitti, kendisi de tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, E Tipi Kapalı Cezaevinde “uyuşturucu madde ticareti yapma veya bulundurma” suçundan tutuklu bulunan O.H., avukatı ile görüşmek istedi. Avukat G.Y.’nin müvekkili ile görüşmek için gittiği cezaevinde GBT sorgusunda ‘dolandırıcılık’ suçundan arandığı ortaya çıktı.

İLGİLİ HABERHDP'li eski belediye başkanları tutuklandıHDP'li eski belediye başkanları tutuklandı

TUTUKLANDI

G.Y. cezaevi jandarması tarafından bekleme odasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan G.Y., Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Avukat G.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.  İHA

Avukat dolandırıcılık Emniyet Giresun HDP mahkeme Mardin Terör uyuşturucu
Son güncelleme: 21:49 27.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more