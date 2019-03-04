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Muz kolileri arasında 185 kilo kokain ele geçirildi

İstanbul’da, düzenlenen operasyonda Bir TIR’da muz kolileri arasında 185 kilo kokain ele geçirdi. Uyuşturucunun Güney Amerika’dan Türkiye’ye getirildiği belirtildi. Operasyonun görüntüleri, duayen gazeteci Uğur Dündar'ın da katıldığı bir gıda denetiminde ortaya çıkan ve yıllardır hafızalardan silinmeyen o anları akıllara getirdi.

Habip ATAM
10:09 -
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Muz kolileri arasında 185 kilo kokain ele geçirildi

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Güney Amerika'dan uyuşturucu getirmeyi planlayan bir şebekeyi belirleyen ekipler zehir tacirlerini yakın takibe aldı.

MUZ KOLİLERİ ARASINA GİZLENMİŞ

Güney Amerika'dan bir konteynere yüklenen uyuşturucunun İstanbul'a getirildiğini tespit edilmesi üzerine uyuşturucu yüklü konteyneri izlemeye başladı. Uyuşturucuların bir TIR'a yüklenmesinin ardından operasyon düzenledi. Baskında muz kolileri arasına gizlenmiş piyasa değer değeri 40 milyon lira olan 185 kilo kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

UĞUR DÜNDAR’IN TÜRKİYE’YE DUYURDUĞU UNUTULMAYAN ANLAR:

 

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