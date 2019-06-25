Son dakika… AKP Sözcüsü Çelik’ten İmamoğlu’na tebrik!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenedi.

Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle;

İmmaoğlu’nu tebrik ederiz, İstanbul’a hayırlı olsun.

Son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Sonucu tabii ki saygıyla karşılıyoruz.

Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları değerlendirilecektir.

YSK, süreci başarıyla yönetmiştir. YSK temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

Yakın dönemde seçim sıklığı konusunda yorgunluk tartışmaları gündeme geldi. Demokrasi, bedel isteyen bir kazanım.

Kimin kazandığın daha önemli olan demokrasinin kazanmasıdır. Milli iradeyle kavga edilmez, milli iradeye tabi olunur.

Yurt dışında, seçimlerin yenilenmesinin ardından Cumhurbaşkanımız hakkında kara propaganda başlatılmıştı. Ama görüldü ki 25 yıllık bir iktidar el değiştirirken demokratik olgunluk gösterilmiştir. Buna önderlik eden de sayın cumhurbaşkanımızın tavrı olmuştur. Diktatörlük safsatasından başlayarak Türkiye düşmanları devreye girmişti. Demokratik olgunluk gösterilmiştir.

Her seçim döneminde kutuplaşmadan bahsediliyor. Aziz milletimiz provakasyonlara kulak asmasın.

Türkiye’nin demokrasisi yolundan sapmayacak. AK Parti buna güç vermeye devam edecektir.

Önümüzdeki seçimsiz dönem vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi bakımından son derece kıymetlidir.

Bizim kazandığımızdan daha önemli olan milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları değerlendirilecektir.

Yeni Askerlik reformunun hayırlı olmasını diliyoruz. Yargı reformu da çok önemlidir. Bu dönemi büyük kazanımlara imza atarak geçireceğiz. Bu süre içerisinde çeşitli dış politika gelişmeleri yaşanıyor. İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesinin statüsünün korunmasına dönük olarak hasssayitin rejim tarafından istismar edildiğini görüyoruz. Açıkça ateşkes ihlalinde bulunarak orada sivil insanlar hayatını kaybetti. Bu konularla ilgili Rusya’ya sürekli açık tutumumuzu iletiyoruz. TSK’nın gözlem noktalara yapılan saldırılara karşı sert karşılık vereceğimizi iletmiş olduk. Herkesi rejimin ihlallerine karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Buradan Türkiye’nin Suriye halkının tamamından yana olan tavrı aynen devam etmektedir.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM Raporu, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin tescili anlamına gelmektedir. Türkiye olarak BM’nin Kaşıkçı Raporu’nunu destekliyoruz. Daha önce bununla ilgili Türkiye’yi suçlayanlar başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız açıkça ifade etti. Bu yargılamanın İstanbul’da yapılması, cinayetin üstünün örtülmemesi gerekir. Burada vahşice ve teamüden bir cinayet işlenmiştir. Egemenliğimiz altındaki topraklarda işlenmiştir.

Yunanistan başbakanını uyarıyoruz, altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir. Sayın cumhurbaşkanlarına karşı saygılı bir dil kullanmalıdır. Yunanistan, Türkiye ile Avrupa Birliği’ni karşı karşıya getirmmeye çalışıyor.

İlçe belediyelerinde partimiz büyük bir zafere imza atmıştır. Bütün bunları ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Bu fark nasıl ortaya çıkmıştır? Vatandaşlarımızın beklentileri nelerdir? Bu değerlendirmeler başlamıştır. Bu, milletimizin tercihidir, başımızın üzerinde yeri vardır.

Arzumuz her seçimde daha büyük bir başarı elde etmektir. Bu çalışma sadece seçimden seçime yapılan bir çalışma değildir. Adayımız ve teşkilatlarımız büyük bir çaba ortaya koymuştur.

İMRALI MEKTUBU

Fox TV muhabirinin İmralı mektubu sorusuna Çelik, “Şöyle bir şey söz konusu oluyor bahsettiğini kişi başvurmuş başvurusu kabul görmüş ve görüşme gerçekleşmiş. Burada bu başvuru kanuni mekanizmalar içerisinde gerçekleşmiş.

Daha sonra bu mesaj bu şahısa verilmiş ve bir şekilde ortaya çıkmış anladığım kadarıyla. Sanki biz bunu organize ettik gibi bir şey dolaşıyor… Teröre karşı net bir tavra sahip olan bir partiyiz” yanıtını verdi.

AYRINTILAR GELİYOR…

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