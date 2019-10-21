Naaşını bağışlayan emekli öğretmen 8 yıl sonra toprağa verildi

Eskişehir’de 2011 yılında 66 yaşındayken hayatını kaybeden emekli edebiyat öğretmeni Nevzat Deringöl, ölmeden önce tıp fakültesinde eğitim gören doktor adayları için vücudunu kadavra olarak bağışladı. Kadavra, aradan geçen 8 yılda yaklaşık 4 bin 800 doktor adayı tarafından kullanıldı. Kadavra üzerinde çalışan doktor adayları yıllardır Nevzat hocanın bedeninde yeni şeyler öğrendi.

Emekli öğretmen Nevzat Deringöl için 8 yıl önce getirildiği Anatomi Anabilim Dalı’nda dün veda töreni düzenlendi. Doktor adayları tören öncesinde tabuta beyaz önlükler serilerek Nevzat Deringöl'e saygılarını gösterdi. Tören ardından Nevzat Deringöl'ün cenazesi Asri Mezarlığa getirildi. Burada tıp fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve yakınları tarafından toprağa verildi.

4 BİN 800 ÖĞRENCİNİN ELİ DEĞDİ

Törende konuşan Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Hilmi Özden, şunları söyledi: Kendisinin 8 yıl gibi bir kadavra çalışmasında katkısı olmuştur. Adım adım, kas yapısını daha sonra ki yıllarda damar ve sinir yapısını daha sonra organlarını, bu şekilde gayet verimli bir kullanımla öğrencilerimize faydalı olmaya çalıştık. Ama burada faydalı olma, Nevzat beyin kendisini bağış sürecinden sonra başlamıştır. 8 yılda düşündüğümüzde yaklaşık 4 bin 800 öğrencinin mutlaka eli değmiştir. Bu 4 bin 800 öğrenci doktor adayıdır. (İHA)