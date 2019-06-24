Nagehan Alçı ile Süleyman Soylu arasında üslup tartışması

Nagehan Alçı’nın kendisi hakkında yaptığı üslup eleştirilerine Süleyman Soylu, Habertürk’teki Türkiye’nin Nabzı programına telefonla bağlanarak yanıt verdi. Alçı’nın Soylu’nun sandığı küçümsediği yorumuna yanıt veren Soylu “Bu bana haksızlıktır” açıklamasını yaptı.

“BÖYLE BİR ŞEY SÖYLEMEKTEN EDEP EDERİM”

Soylu, “Dün seçim bitmiştir. Ben şuna çok üzülürüm. Yaklaşık 50 gün İstanbul’da sokak sokak gezdik. Ömrümüz milletin ayağına gitmekle geçti. Nagehan hanım diyor ki “Sandığı küçümsemek” diyor. Birçok meselede kendisini doğru bilgilendirmeye çalıştım. Söylediğim cümle şu; Seçim sonuçlarıyla ilgili soru sorduklarında çok net şunu ifade ettim; 31 Mart sonrasında anti demokrasiyle suçlayanlar dün akşam çığlık atıyorlardı. Bazen kazanmak kaybetmektir. Bazen de kaybetmek kazanmaktır. Biz dünyayı yıkmıyoruz. Aramızdaki temel fark bu. 31 Mart’taki seçimlerde diktatörsünüz değerlendirmesi yapıldı. Sonra seçim yenilendi ve yeni bir sonuç çıktı. 31 Mart’ta söylenenlerin haksızlık olduğunu ifade ediyorum. Hukuka uyanlarla uymayanlar arasında fark olduğunu ifade ediyorum. Böyle bir şey söylemekten edep ederim” dedi.

“BANA HAKSIZLIKTIR”

Soylu, “Vali için söylenmemesi gereken bir ifadeyi ortaya koydu. Bu legalleşen bir hal aldı. Buradan sonra doktora şiddet kadına şiddet gibi meselelerde önümüzde bizim uğraşacağımız ana alanlardan oldu dedim. Eğer İstanbul’da böyle bir değerlendirme olmuş. Ama bir taraftan da valiye sözlü şiddet içeren bir sonuç var. Nagehan hanımın sandığı küçümsemek ifadesinin yanlış olduğunu, 31 Mart’ta haksızlık yapıldığının Türkiye tarafından görüldüğünün altını çizdim. Sandığı küçümsemek sözü bana haksızlıktır.”

Alçı’nın araya girerek yaptığı açıklamaya ise Soylu, “Eleştiri hakkınızı Soylu’nun sözü doğru değildir deseydiniz olurdu. Dediniz ki Soylu sandığı küçümsüyor” yanıtını verdi.

Alçı’nın “Son birkaç ayki söylemlerinin sağdan biraz aşırı sağa kaydığını görüyorum” ifadesine Soylu, “Kendime ait bir siyasal pozisyon tutmam söz konusu değildir. Partinin politikası çerçevesinde yer alırım” şeklinde yanıt verdi.

İstanbul Seçim Sonuçları ->