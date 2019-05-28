Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı nereli ve kaç yaşında?

Nagehan Alçı kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları bugünün en çok konuşulan konularından oldu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Nagehan Alçı, 2001 yılında Hürriyet gazetesinde stajyer olarak başladı. Ayrıca 32. Gün programında da stajyer olarak çalıştı. Daha sonra Çukurova Medya Grubu’na geçti. 6 aylık Management Trainee (MT) eğitimi aldı. Alçı, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı ve TV programlarında yorumculuk yaparak meslek hayatına devam ediyor. İşte Nagehan Alçı’nın hayat hikayesi…

NAGEHAN ALÇI KİMDİR?

İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Bölümünde öğrenim gördü. Gazetecilik hayatına Hürriyet gazetesinin dış haberler servisinde staj yaparak başladı. Daha sonra 32. Gün programında ve Avusturya‘daki bir televi devam ettirdi.

Nagehan Alçı, Show TV dış haberler bölümünde çalıştı, Irak Savaşı sırasında simultane çeviriler yaptı, sonra 2007 yılında Akşam gazetesine geçerek burada köşe yazarlığı yapmıştır. SkyTürk TV‘de Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turgut ile ‘Sosyal Bilgiler' adlı bazı belgeseller hazırladı. Aynı zamanda Kanaltürk‘te Kısa bir süre Pelin Batu ile birlikte ‘Sınırsız' adlı programda yorumculuk yaptı. Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Daha sonra Kanal 24'te ‘Nerede Kalmıştık' programında sunucu ve yorumcu olarak görev yaptı.

2011 yılından itibaren Beyaz TV'de ‘Medcezir' programında ve CNN TÜRK‘te ‘Dört Bir Taraf' programında yorumculuk yapmaya başladı.Nagehan Alçı, , Almanca ve İspanyolca biliyor. Az derecede de Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Nagehan Alçı, 27 Aralık 2010 tarihinde köşe yazarı ve televizyoncu Rasim Ozan Kütahyalı ile evlendi. 7 Temmuz 2013 tarihinde Birinin ismi Betül Yasemin öbürünün ismi Ayşe Ela olan ikiz kız çocukları oldu.

Yazdığı Kitapları : Özü Sözü Yirmi Bir