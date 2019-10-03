Nagehan Alçı’ya bir suç duyurusu da Konya’dan

Nagehan Alçı, 27 Eylül 2019’da Habertürk televizyonundaki canlı yayında “Devlet şayet katil devletse, ona sonuna kadar da katil devlet denir. 1994’te Türkiye katil devlete sahipti” şeklinde sözler söylemiş, ardından Türkiye'nin değişik illerinden Alçı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Bunlara bir yenisi daha eklendi. ÜLKÜ-BİR Genel Başkanı Fatih Çakmaktepe ve dernek üyeleri Nagihan Alçı hakkında Konya Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

“KANUNLARIMIZ BUNA MÜSAADE ETMEMEKTEDİR”

Nagehan Alçı’nın kullandığı ‘katil devlet’ ifadesinin kabul edilemez olduğunu belirten Fatih Çakmaktepe, “Bu sözde gazeteci, Türk Milletinin binlerce yıldır tarih sahnesinde yer almasını sağlayan devlet anlayışımıza karşı ‘Devletin kutsal olmadığını' sık sık dile getirerek, aslında Türk Milleti'ne karşı olan düşmanca tavrını da ortaya koymaktadır. Bu düşmanca tavır içinde söylenen sözler düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Zira Türk Devleti hiçbir zaman katil olmamıştır. Türk devletine dil uzatmak kimsenin haddi değildir. Ve kanunlarımız da buna müsaade etmemektedir. Bu nedenle sözde gazeteci için suç duyurusunda bulunma gereği doğmuştur” dedi.

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Nagehan Alçı hakkında Malatya Türk Hukuk Enstitüsü Derneği Malatya Şube Başkanlığı ve Türk Hukuk Enstitüsü Erzurum Şubesi de suç duyurusunda bulunduklarını açıklamışlardı.