Nagehan Alçı’ya Malatya ve Erzurum’dan suç duyurusu!

Dernek adına Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Av. Burak Gök, Nagehan Alçı'nın televizyon programında sarf ettiği sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılamaya devam ettiğini ileri sürdü.

Alçı'nın sözleri ile suç işlediğini ifade eden Av. Gök, suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

‘Katil Devlet' İfadesi hukuk ve mantık tarafından korunması mümkün olmayan ya büyük bir cahilliğin ya da bir düşmanca kastın ürünü olabilir. Bu beyanların terör örgütlerinin dili ile paralellik taşıdığı gerçeği de dikkate alındığında, söz konusu ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılama ve itibarsızlaştırma kastı ile yapılmış açıklamalar olduğu anlaşılmaktadır. Nagehan Alçı, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ‘ katil devlet' demek suretiyle, hem TCK 301 hem de TCK 216 ve nihayet TCK 218 maddelerini aleni şekilde ihlal etmiştir. Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden eden bu sözler cezasız kalamaz. Bu sebepler ile şüpheli hakkında soruşturma ve sonucunda kovuşturma yapılması ve nihayetinde hak ettiği cezaya çarptırılması için suç duyurusunda bulunulması gereği doğmuştur” ifadelerine yer verdi.

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ERZURUM’DAN DA SUÇ DUYURUSU GELDİ

Türk Hukuk Enstitüsü Erzurum Şube Başkanı Av. Ufuk Dikbaş, avukatlarla birlikte gazeteci Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erzurum Adliyesi önünde açıklama yapan Av. Ufuk Dikbaş, “Bugün itibariyle Türk Hukuk Enstitüsü Erzurum Şubesi olarak, kendisini gazeteci olarak tanımlayan Nagehan Alçı hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 301, 216 ve 218. maddeleri kapsamında düzenlenen suçları işlediği için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunduk. İsmi geçen şahsın 'Katil Devlet’ demek suretiyle gerek halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmesi, gerekse de devletimizi basın yoluyla açıkça aşağılamış olması, düşünce özgürlüğü ve eleştiri sınırlarının haddini aşmakta olup, gazetecilik faaliyetleri olarak da örtbas edilemeyecek vahamettedir. Türk Hukuk Enstitüsü Erzurum Şubesi olarak devlet ve milletimizin yüceliği ile birlik ve bütünlüğünü hedef alan bu ve bunun gibi hadsiz vakıaların yasalar çerçevesiyle her zaman tavizsiz bir şekilde takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Türk Milleti ve Türk Devleti hiçbir zaman katil bir devlet olmamıştır” diye konuştu. İHA