Nahit Duru kimdir? Nahit Duru biyografisi…

Bir süredir KOAH nedeniyle tedavi gören Nahit Duru tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Peki Nahit Duru kimdir?

NAHİT DURU KİMDİR?

1945 yılında Samsun’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan Nahit Duru daha sonra iktisat fakültesine geçti. Bu bölümden de ayrılıp Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümüne başladı. Ardından özel gazetecilik yüksek okuluna geçiş yapan Nahit Duru bu bölümden mezun oldu.

Nahit Duru, Tele 1 Yayın Kurulu Üyeliği, ABD Gazetesi yazarı ve Ankara Temsilcisi olarak görev yapmıştır. Ayrıca Eski Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği, Yurt Gazetesi Ankara Temsilciliğinde de görev almıştır.