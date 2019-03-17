Naim Süleymanoğlu, Türkiye’ye hangi ülkeden gelmiştir?

Oyna Kazan kopyası geldi! Instagram adresinden yayınlanan Oyna Kazan kopyası şöyle: “45.000TL'lik büyük yarışmanın kopyası hazır! Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye hangi ülkeden gelmişti?”

NAİM SÜLEYMANOĞLU TÜRKİYE’YE HANGİ ÜLKEDEN GELMİŞTİR?

CEVAP: BULGARİSTAN

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967; Kırcaali – 18 Kasım 2017, İstanbul), Bulgaristan Türkü haltercidir. Bütün otoritelere göre tüm zamanların en iyi haltercisidir.Lakabı, yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü’dür.

Haltere 1977’de, henüz 9 yaşındayken başladı. 15 yaşında Brezilya’da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır.1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

1983 – 1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986’da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları’na Bulgaristan’ın da Sovyet’lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükümeti’nin Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Shalamanov olarak biliniyordu.

Bulgaristan’daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986’da Melbourne’de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda Türkiye Büyükelçiliği’ne sığınarak Türkiye’ye iltica etti. Türkiye’ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.