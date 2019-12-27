Namaz vakitleri 27 Aralık: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati…

Cuma namazı ile cemaatler safları sıklaştırarak günün maneviyatını hep birlikte yaşayacak. İslam alemi bugün “Cuma namazı saat kaçta?” ve “Ezan ne zaman okunuyor?” sorularına cevap arıyor. Cuma namazı, Kur'ân-ı Kerîm'de isim verilerek emredilen tek namazdır. Cuma günü maneviyatını dualarla ve ibadetlerler geçirmek isteyen Müslümanların farz namazlardan olan Cuma namazını, öğlen vaktinde cemaatle kılması gerekiyor. Cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namaz vakitleri…

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CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL: 13:10

ANKARA: 12:54

İZMİR: 13:17

BURSA: 13:09

ANTALYA: 13:03

KONYA: 12:56

CUMA GÜNLERİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

SULTAN AHMET CAMİİ

İZMİR HİSAR CAMİİ

ANKARA KOCATEPE CAMİİ

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269). İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)