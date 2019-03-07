Namaz vakitleri 7 Mart: İl il namaz saatleri… İkindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta okunacak?

Kandil olması sebebiyle namaz vakitleri inananlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Öğle ve ikindi namaz vaktini en güzel şekilde değerlendirenler akşam ezanı ve yatsı namazlarını da merak ediyor. Biz de sozcu.com.tr olarak Regaib Kandili’nin en güzel şekilde idrak edilmesi için namaz vakitlerini haberimizde derledik.
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|07 Mart 2019 Perşembe
|05:59
|07:23
|13:20
|16:32
|19:08
|20:27
|08 Mart 2019 Cuma
|05:57
|07:21
|13:20
|16:33
|19:09
|20:28
|09 Mart 2019 Cumartesi
|05:55
|07:20
|13:20
|16:34
|19:10
|20:29
|10 Mart 2019 Pazar
|05:54
|07:18
|13:20
|16:34
|19:11
|20:30
|11 Mart 2019 Pazartesi
|05:52
|07:17
|13:19
|16:35
|19:12
|20:31
|12 Mart 2019 Salı
|05:50
|07:15
|13:19
|16:36
|19:13
|20:32
|13 Mart 2019 Çarşamba
|05:49
|07:13
|13:19
|16:36
|19:14
|20:33
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|07 Mart 2019 Perşembe
|05:44
|07:07
|13:05
|16:18
|18:53
|20:10
|08 Mart 2019 Cuma
|05:42
|07:05
|13:05
|16:18
|18:54
|20:11
|09 Mart 2019 Cumartesi
|05:41
|07:04
|13:04
|16:19
|18:55
|20:13
|10 Mart 2019 Pazar
|05:39
|07:02
|13:04
|16:20
|18:56
|20:14
|11 Mart 2019 Pazartesi
|05:38
|07:01
|13:04
|16:20
|18:57
|20:15
|12 Mart 2019 Salı
|05:36
|06:59
|13:04
|16:21
|18:58
|20:16
|13 Mart 2019 Çarşamba
|05:34
|06:57
|13:03
|16:22
|18:59
|20:17
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|07 Mart 2019 Perşembe
|06:08
|07:29
|13:28
|16:42
|19:17
|20:32
|08 Mart 2019 Cuma
|06:06
|07:27
|13:27
|16:43
|19:18
|20:33
|09 Mart 2019 Cumartesi
|06:05
|07:26
|13:27
|16:43
|19:19
|20:34
|10 Mart 2019 Pazar
|06:03
|07:24
|13:27
|16:44
|19:20
|20:35
|11 Mart 2019 Pazartesi
|06:02
|07:23
|13:27
|16:44
|19:21
|20:36
|12 Mart 2019 Salı
|06:00
|07:21
|13:26
|16:45
|19:22
|20:37
|13 Mart 2019 Çarşamba
|05:59
|07:20
|13:26
|16:45
|19:23
|20:38
ABDEST NASIL ALINIR?
Elleri yıkama
“Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim” Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.
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