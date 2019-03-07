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Namaz vakitleri 7 Mart: İl il namaz saatleri… İkindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta okunacak?

İl il namaz vakitleri haberimizde! Vatandaşlar internet üzerinden sabah, öğle, ikinci, akşam ve yatsı ezanı ne zaman okunacak sorusunun cevabını araştırıyor. İslamın beş şartından olan namaz ve oruç ezan vakitlerine göre gerçekleştiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan il il namaz vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz...

13:53 -
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Namaz vakitleri 7 Mart: İl il namaz saatleri… İkindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta okunacak?

Kandil olması sebebiyle namaz vakitleri inananlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Öğle ve ikindi namaz vaktini en güzel şekilde değerlendirenler akşam ezanı ve yatsı namazlarını da merak ediyor. Biz de sozcu.com.tr olarak Regaib Kandili’nin en güzel şekilde idrak edilmesi için namaz vakitlerini haberimizde derledik.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ LİSTESİ

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
07 Mart 2019 Perşembe05:5907:2313:2016:3219:0820:27
08 Mart 2019 Cuma05:5707:2113:2016:3319:0920:28
09 Mart 2019 Cumartesi05:5507:2013:2016:3419:1020:29
10 Mart 2019 Pazar05:5407:1813:2016:3419:1120:30
11 Mart 2019 Pazartesi05:5207:1713:1916:3519:1220:31
12 Mart 2019 Salı05:5007:1513:1916:3619:1320:32
13 Mart 2019 Çarşamba05:4907:1313:1916:3619:1420:33

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
07 Mart 2019 Perşembe05:4407:0713:0516:1818:5320:10
08 Mart 2019 Cuma05:4207:0513:0516:1818:5420:11
09 Mart 2019 Cumartesi05:4107:0413:0416:1918:5520:13
10 Mart 2019 Pazar05:3907:0213:0416:2018:5620:14
11 Mart 2019 Pazartesi05:3807:0113:0416:2018:5720:15
12 Mart 2019 Salı05:3606:5913:0416:2118:5820:16
13 Mart 2019 Çarşamba05:3406:5713:0316:2218:5920:17

İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
07 Mart 2019 Perşembe06:0807:2913:2816:4219:1720:32
08 Mart 2019 Cuma06:0607:2713:2716:4319:1820:33
09 Mart 2019 Cumartesi06:0507:2613:2716:4319:1920:34
10 Mart 2019 Pazar06:0307:2413:2716:4419:2020:35
11 Mart 2019 Pazartesi06:0207:2313:2716:4419:2120:36
12 Mart 2019 Salı06:0007:2113:2616:4519:2220:37
13 Mart 2019 Çarşamba05:5907:2013:2616:4519:2320:38

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama
“Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim” Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

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