Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Nar yiyen aile hastanelik oldu! Minik Saliha hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, aynı aileden 6 kişi yedikleri nardan zehirlenerek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Aileden Saliha Çakır (4), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

23:08 -
Haberler Gündem
Nar yiyen aile hastanelik oldu! Minik Saliha hayatını kaybetti

Olay, Yeşilhisar’ın Kavak Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Çakır (65), Saliha Çakır (59), Osman Çakır (24), Üzeyir Çakır (34), Keser Çakır (42) ve Saliha Çakır, iddiaya göre uzun süre beklemiş narı yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan aile, kendi imkanlarıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne gitti.

İLGİLİ HABER10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi iddiası! Anne tutuklandı10 aylık bebek uyuşturucudan zehirlendi iddiası! Anne tutuklandı

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan aileden durumu ağır olan Saliha Çakır, Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Çakır, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

aile anne aydın Bebek Gül Kayseri Polis
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more