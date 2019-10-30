Nar yiyen aile hastanelik oldu! Minik Saliha hayatını kaybetti

Olay, Yeşilhisar’ın Kavak Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Çakır (65), Saliha Çakır (59), Osman Çakır (24), Üzeyir Çakır (34), Keser Çakır (42) ve Saliha Çakır, iddiaya göre uzun süre beklemiş narı yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan aile, kendi imkanlarıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesi’ne gitti.

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HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan aileden durumu ağır olan Saliha Çakır, Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Çakır, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA