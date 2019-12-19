NASA’da 20 bin, Diyanet’te 125 bin personel çalışıyor

Erbay, Diyanet'e 2020 yılı içinde 11.5 milyar TL ödenek ayrıldığını hatırlatarak “Diyanet'in bütçesi 8 Bakanlıktan daha fazladır. Uzayı keşfeden NASA'da 20 bin kişi çalışıyor. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ise 125 bin kişi var” dedi.

Yurt dışında yapılan camilere de yüklü harcama yapıldığını belirten CHP Milletvekili Erbay, sözlerine şöyle devam eti: “Moskova Merkez Camisi, 170 milyon dolar; Amerika Diyanet Merkezi, 100 milyon dolar. Bu topraklar için hayatını kaybeden şehit aileleri sıvasız, boyasız gecekondularda yaşarken, bu kadar büyük paralar harcayarak camiler yaptırmak doğru mu?”