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NASA’da 20 bin, Diyanet’te 125 bin personel çalışıyor

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayrılan bütçeyle ilgili konuştu.

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Gündem
NASA’da 20 bin, Diyanet’te 125 bin personel çalışıyor

Erbay, Diyanet'e 2020 yılı içinde 11.5 milyar TL ödenek ayrıldığını hatırlatarak “Diyanet'in bütçesi 8 Bakanlıktan daha fazladır. Uzayı keşfeden NASA'da 20 bin kişi çalışıyor. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ise 125 bin kişi var” dedi.

Yurt dışında yapılan camilere de yüklü harcama yapıldığını belirten CHP Milletvekili Erbay, sözlerine şöyle devam eti: “Moskova Merkez Camisi, 170 milyon dolar; Amerika Diyanet Merkezi, 100 milyon dolar. Bu topraklar için hayatını kaybeden şehit aileleri sıvasız, boyasız gecekondularda yaşarken, bu kadar büyük paralar harcayarak camiler yaptırmak doğru mu?”

Son güncelleme: 05:53 19.12.2019
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