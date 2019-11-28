NATO’nun 42 testinden bir tek o geçti

AKP Bursa milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Esgin ve Zafer Işık; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Yasin Akdere’yi ziyaret edip yeni görevinde başarılar diledi. MKEK tesislerini gezen milletvekilleri, keskin nişancı tüfeği Bora ile milli piyade tüfeği MPT 76‘yı test etti.

MİLLİ MUHARİP UÇAK İÇİN TARİH VERDİ

Aynı zamanda TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili olan Refik Özen, TSK’nın envanterinde olan iki silahımızı test etme imkanı bulduk diyerek şunları söyledi:

“MPT 76, NATO’nun belirlediği 42 kriteri dünyada aşabilen tek silah özelliğini taşıyor. Bu çalışmalarla özellikle yüzde 75’lere varan yerlilik oranı bizim bu alanda ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Milli havacılık firmamız TUSAŞ’a gittik. Beşinci nesil savaş uçağı olan milli muharip uçağımız TF-X‘in de ilk uçuşunu 2026 yılında gerçekleştirmek istiyoruz. Açıklamak için erken ama önümüzdeki günlerde çok daha güzel gelişmelere tanık olacağız.” (AA)