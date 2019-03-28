NATO’ya bağlı savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Ege Denizi’nden bugün saat 07.00’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan NATO’ya bağlı İspanya Donanması’na ait F805 borda numaralı ‘HNLMS Evertsen’, Hollanda Donanması’na ait F81 borda numaralı ‘ESPS Santa Maria’, Kanada Donanması’na ait FFH 333 borda numaralı ‘HMCS Toronto’ ve Fransa Donanması’na ait A608 borda numaralı ‘FS Var’ savaş gemileri, saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen NATO’ya bağlı savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Boğazdan geçişleri sırasında savaş gemilerine sahil güvenlik botları eşlik etti.

RUS DENİZALTI GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün saat 10.00’da İstanbul Boğazı’na giren Rus Donanması’na ait ‘Veliky Novgorod’ adlı denizaltıya Sahil Güvenlik Botu eşliğinde Karadeniz’e geçmişti. Güvertesinde askerler görülen Rus denizaltısı saat 11.15’te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün altından geçerek Karadeniz’e geçmişti

İLGİLİ HABER Mavi Vatan Tatbikat'ına katılan savaş gemileri Boğaz'dan geçiyor

.