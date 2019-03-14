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Ne çekiyon be adam!

Bursa'da yaşanan bir intihar girişimi olayında bazı vatandaşların canına kıymaya niyetlenen bir kişiyi, büyük bir merak ve vurdumduymazlıkla seyrederek neşe içinde olayı cep telefonlarıyla kaydedip yakın dostlarıyla canlı yayında paylaşması 'bu kadarına da pes' dedirtti. Olayın duyulması üzerine bazı vatandaşlar cep telefonlarının kameralarına sarıldı. Canlı yayınlar başladı, hatta bazı vatandaşlar 'sırıtarak' gazetecilere poz verdi!

15:34 -
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Bursa’da iş bulamayan adam iki gündür üst üste intihara teşebbüs etti. Dün iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Nilüfer Ataevler metro durağının bulunduğu üst geçitte intihar girişiminde bulunan 38 yaşındaki D. U., bugün de İzmir yolu üzerinde bulunan başka bir üst geçide çıkarak intihara kalkıştı.

Olay yerine gelen polisler üst geçidin bulunduğu Bursa- İzmir karayolunu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri ise hava yastığı açtı. D. U., olay yerine gelen müzakereci polisler tarafından ikna edilmeye uğraşılırken, trafik akışı yan yollardan sağlanmaya çalışılıyor. Bu arada meraklı vatandaşların olay yerinden görüntü alması gözlerden kaçmadı.

İHA

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Son güncelleme: android-time 15:57 14.03.2019
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