Nedim Şener kimdir, kaç yaşında?

Nedim Şener, ilk orta ve lise tahsilini Bolu’nun Mengen ilçesinde tamamladı 1990 yılında İstanbul Üniversitesi’nde “Uluslararası Ticaret ve Türkiye’nin Dünya Ekonomisine Eklemlenmesi” başlıklı teziyle, iktisat dalında yüksek lisansını tamamladı. İşte Nedim Şener hakkında merak edilenler…

NEDİM ŞENER KİMDİR?

Gazeteciliğe 1992 yılında Dünya gazetesinde başladı. 1994 yılında çalışmaya başladığı Milliyet gazetesindeki işine Mayıs 2011’de son verildi. Ocak 2010’dan Mart 2011’e kadar Posta gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Yolsuzluk, terör finansmanlığı, Susurluk olayı, Hrant Dink suikastı, cemaat ve istihbarat konularında kitapları yayımlanmıştır.

3 Mart 2011’de Oda TV’ye yönelik Ergenekon soruşturması kapsamında gazeteci Ahmet Şık ile birlikte gözaltına alınan Şener, tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevi’ne konuldu. Ergenekon terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle yedi yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmıştır.12 Mart 2012’de tahliye edilmiştir.