Nefesler tutuldu İŞKUR GSB kura sonuçları belli oluyor! GSB kura sonucu bazı illerde açıklandı…

GSB kadrolarında yer almak için başvuran adaylar şimdi çok büyük bir heyecanla GSB kura sonuçlarını bekliyor. İŞKUR tarafından düzenlenen kura çekilişinde sonuçlar il il ayrı ayrı açıklanıyor, toplu sonuçların açıklanması için ise tüm illerin sonuçlarının tamamlanmasının beklendiği tahmin ediliyor. GSB kura sonuçlarına dair ayrıntılar şu şekilde…

GSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bakanlık bünyesinde görev alacak kişilerin belirlendiği personel alımlarında 2 ile ait kura sonuçları açıklandı. 2019 GSB sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken Kastamonu ve Zonguldak il müdürlüklerinden sevindiren haber geldi. İki ile ait GSB kura sonuçları resmi internet adresi üzerinden yayınlandı. Kuraya göre sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar, bakanlığın yayımladığı bilgilerden yararlanarak teslim edecekleri belgeleri öğrenecek ve derlemelerine başlayacak.

TOPLU KURA SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Tüm illerde kurulan komisyon aracılığıyla gerçekleştirilen kura çekilişine göre asil ve yedek adaylar belirlendi. İl müdürlüklerinin noter huzurunda belirlenen adayların listesini Gençlik ve Spor Bakanlığı merkezine göndermesinin ardından kura sonuçları, bakanlığın sistemini hazırladığı sayfa üzerinden erişime açılacak. Sonuçların bugün içerisinde açıklanmaması durumunda ise sürecin pazartesi gününe sarkacağı öngörülüyor.

HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi ve mülakat sürecinin ardından bünyesine şu meslek kollarından alım yapacak;

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri,

Makine Teknikeri,

Temizlik Görevlisi (Engelli ve Eski Hükümlü olarak başvuranlar dâhil),

Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar),

Otobüs Kaptanı (Şoför),

Aşçı,

Aşçı Yardımcısı,

Elektrik Tesisatçısı (Bina),

Güvenlik Görevlisi,

Havuz Suyu Operatörü,

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,

Garson (Servis Elamanı),

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı),

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni

GSB'DEN KURA SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yaptığı açıklama şöyle: “Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına adaylar tarafından başvuruda bulunma işlemleri tamamlanmıştır.