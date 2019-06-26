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Nehirde kaybolan Salih’in cansız bedeni bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 gün önce serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Salih Karakoyun'un (20) cansız bedeni bulundu. 

15:37 -
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Nehirde kaybolan Salih’in cansız bedeni bulundu

Cizre ilçesinde Pazar günü arkadaşlarıyla birlikte Dicle Nehri’ne serinlemek için giren Salih Karakoyun, akıntıya kapıldı. Kayıp genç için bölgeye Cizre Belediyesi ekipleri, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki su altı kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında bugün öğle saatlerinde Salih Karakoyun’un cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi akıntıya kapıldığı yerin 500 metre ilerisinde bulundu. Salih Karakoyun’un cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olay yerindeki yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Sekvan KÜDEN/CİZRE(Şırnak),(DHA)

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