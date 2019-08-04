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Nem yüzde 70’i bulunca halk plajlara akın etti!

Hava sıcaklığının 35 derece olduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde, yüzde 70 nem oranı bunalttı. Yerli- yabancı tatilciler, serinlemek için sahilleri doldurdu. Yine Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde sıcak havadan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

20:33 -
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Nem yüzde 70’i bulunca halk plajlara akın etti!

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü’nün verilerine göre, hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 70 ölçüldüğü ilçede tatilciler, plajları doldurdu.

Yerli- yabancı tatilciler, Alanya’nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra başta olmak üzere sahillerde şemsiye açacak yer bırakmadı.

Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulmasına yüksek nem de eklenince tatilciler, denizde serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler ise güneşlenmeyi tercih etti. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların hafta boyunca artarak, devam edeceğini belirtti.

MUĞLA’DA DA YOĞUNLUK OLUŞTU

Muğla’nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde sıcak havadan bunalanlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği Bodrum’un Torba, Yalı, Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında da yoğunluk oluşturan turistler, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. (DHA/AA)

Son güncelleme: android-time 20:35 04.08.2019
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