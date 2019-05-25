Nerede deprem oldu? Son depremler: Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın verilerine göre…

Ülkemizde ve dünyada sık sık depremler meydana geliyor. Yaşanan depremlerin birçok küçük şiddetli olması nedeniyle hissedilmezken, daha büyük şiddetli depremler ise halkta korku ve panik yaratabiliyor. En son nerelerde deprem olduğunu merak eden vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi ve AFAD sitesinde son depremlerin olduğu noktaları anlık olarak yayınlıyor. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçümleri yapılan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

TÜRKİYE’DE ŞİDDETLİ DEPREMLER

23 Ekim 2011 Van Depremi

Van'ın Tabanlı ilçesi merkezli olarak 2011 yılında meydana gelen depremdir. bu depremden yaklaşık iki hafta sonra Van-Edremit merkezli bir deprem de aynı öncü depremi gibi şiddetli şekilde Van ve ilçelerinde hissedilmiştir. Bu iki depremde 700'e yakın insan hayatını kaybetmiş, yaklaşık 2.000 kişi de yaralanmıştır.

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi

17 Ağustos 1999 sabahı 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli depremdir. Büyük çapta can ve mal kaybının yaşandığı son dönemlerde yaşanan en şiddetli depremdir. 17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesinde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

24 Kasım 1976 Muradiye Depremi

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen depremdir. Depremde enkaz altında ölenlerin yanı sıra -17 dereceleri bulan hava sıcaklığı sonucunda donarak ölümler de meydana gelmiştir. Hava şartları kötü olduğundan, yağmur ve kar yağışları da meydana gelmiş ve yardım çalışmalarını oldukça kötü etkilemiştir.

19 Ağustos 1966 Varto Depremi

Muş'un Varto ilçesinde 19 Ağustos 1966 yılında meydana gelen deprem Türkiye tarihinin büyük hasarlara yol açan depremlerinden bir tanesidir. Aynı yıl içinde Varto'da iki ayrı deprem meydana gelmiştir.

26 Kasım 1943 Ladik Depremi

Samsun'un Ladik ilçesi yakınlarında 26 Kasım 1943'te meydana gelen 7.6 şiddetindeki deprem geniş bir alanı etkilemiş, doğuda Taşova'dan, batıda Ilgaz'a kadar uzanan kasaba ve köylerde hissedilmiştir. Büyük kayıpların olduğu bu depremde de 2300'e yakın insan yaşamını yitirmiş 5.000 kişi yaralanmış ve binaların yüzde 75'i yıkılmıştır.

27 Aralık 1939 Büyük Erzincan Depremi

Türkiye tarihinin en ciddi deprem felaketi olarak tarihe geçen bu deprem Erzincan'da meydana gelmiştir. Yaklaşık 33.000 kişi depremde hayatını kaybetmiş, 100.000 kişi de yaralanmıştır. 116.000 civarında binanın yıkıldığı bilinen Erzincan depremi dünyada meydana gelen büyük depremlerden biri olarak sayılmaktadır.