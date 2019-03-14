Nerede oy kullanacağım? 31 Mart oy verilecek okul sorgulama ekranı…

Nerede oy kullanacağım sorusu seçimler yaklaşırken vatandaşın gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. İttifaklar, ortak adaylar, kayyum belediyeleri gibi kavramların kafaları karıştırdığı ve 3 haftadan az bir süre kalan yerel seçimlerle ilgili, Nerede oy kullanacağım?, Nasıl oy kullanacağım? İttifaklarda hangi partiler var? İşte merak edilen ayrıntılar…

OY KULLANIRKEN NELER GEREKİYOR?

Seçmenlerin oy kullanmaya giderken yanlarında kimlik, ehliyet veya pasaportlarını götürmesi gerekiyor. Seçmen kağıtlarını sandığa götürmek ise gerekli değil. Kullanılan oyun geçerli sayılması için ‘evet' veya ‘tercih' yazılı mührün ilgili alana basılması ve pusulaların zarflara koyularak sandığa atılması gerekiyor.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmenlerin oy kullanacakları sandıkları öğrenmesinin üç ayrı yolu var.

Bunlardan biri, Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesinde yer alan Nerede Oy Kullanacağım sayfası.

Bu adreste T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olunan il ve eski nüfus cüzdanlarında nüfus sıra numarası, çipli nüfus cüzdanlarında ise seri numarası bilgisini girerek oy verilecek sandığı öğrenmek mümkün.

YSK verilerine göre 5-19 Şubat tarihleri arasında 532 binden fazla seçmen bu sistemi kullanarak oy verecekleri sandığı öğrendi.

Bu sayfanın dışında e-devlet portalından ve YSK'nın Seçmen Sorgulama iOS ve Android mobil uygulamalarından da sorgulama yapmak mümkün.

YSK SEÇMEN SORGULAMA EKRANI

HANGİ PARTİLER SEÇİME GİRECEK?

Yüksek Seçim Kurulu 27 Ocak tarihinde yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulalarında partilerin yerlerini belirlemek için kura çekti.

Partilerin oy pusulasındaki kura sonucuyla belirlenen yerleri

1 Saadet Partisi (pusulanın en solunda)

2 Bağımsız Türkiye Partisi

3 Türkiye Komünist Partisi

4 Vatan Partisi

5 Büyük Birlik Partisi

6 Hür Dava Partisi

7 Cumhuriyet Halk Partisi

8 Adalet ve Kalkınma Partisi

9 Demokrat Parti

10 Milliyetçi Hareket Partisi

11 İYİ Parti

12 Halkların Demokratik Partisi

13 Demokratik Sol Parti (pusulanın en sağında)

YEREL SEÇİMDE PUSULA BOLLUĞU

Yerel seçimler 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 922 ilçe, 32 bin 105 mahalle, 18 bin 306 köyde yapılacak. Seçmenlerin kullanacağı oylar, yaşadıkları yerleşim yerinin türüne göre değişecek.

Büyükşehirlerde seçmenler Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde İl Genel Meclisi Üyeliği, İlçe Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeliği, Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy kullanılacak.

Köylerde yaşayanlarsa İl Genel Meclisi Üyeliği ve Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti için oy verecek.

Oy pusulaları İl Genel Meclisi Üyeliği için turuncu, İlçe Belediye Başkanlığı için mavi, Belediye Meclisi Üyeliği için sarı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de beyaz renkli olacak.

Köy ve mahallelerde muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi için de muhtar tarafından beyaz kağıda hazırlanan, üzerinde muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin isimlerinin birlikte yazdığı pusulalar bulunuyor. Seçmenler istedikleri adayın oy pusulasını alıp zarfla sandığa atacak.