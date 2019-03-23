Nerede oy kullanacağım? 31 Mart seçimlerinde oy verme saat kaçta başlayacak?

31 Mart günü Türkiye bir kez daha sandık başına giderek yerel seçimler için oy kullanacak. . Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 93 bin 985 olduğunu açıkladı. Haberimizde bulunan link aracılığıyla YSK seçmen sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca, bu bilgilere “e-Devlet” ile YSK'nin “Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan da ulaşılabiliyor.

YSK SEÇMEN SORGULAMA EKRANI

31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimler için yurtiçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı görebilirsiniz. E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra yukarıdaki link sizi ilgili sayfaya yönlendirecek.

31 MART SEÇİMLERİNDE OY VERME SAATLERİ

Saat 07:00 – 16:00 arasında oy kullanılacak iller;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

Bu illerimiz haricindeki bütün illerde oy verme işlemi saat 08:00 – 17:00 arasında gerçekleştirilecek.