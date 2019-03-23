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Nerede oy kullanacağım? 31 Mart seçimlerinde oy verme saat kaçta başlayacak?

‘Hangi sandıkta oy kullanacağım?’ sorusu, 31 Mart seçimlerine kısa süre kala merak edilen konulardan biri oldu. Bir diğer merak konusu ise hangi illerde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak, saat kaça kadar sürecek? Vatandaşlar YSK seçmen sorgulama sayfasında oy kullanacağı okulu ve sandığı öğrenebiliyor. İşte YSK seçmen sorgulama ekranı...

22:26 -
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Nerede oy kullanacağım? 31 Mart seçimlerinde oy verme saat kaçta başlayacak?

31 Mart günü Türkiye bir kez daha sandık başına giderek yerel seçimler için oy kullanacak. . Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 93 bin 985 olduğunu açıkladı. Haberimizde bulunan link aracılığıyla YSK seçmen sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca, bu bilgilere “e-Devlet” ile YSK'nin “Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan da ulaşılabiliyor.

YSK SEÇMEN SORGULAMA EKRANI

31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek seçimler için yurtiçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı görebilirsiniz. E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra yukarıdaki link sizi ilgili sayfaya yönlendirecek.

31 MART SEÇİMLERİNDE OY VERME SAATLERİ

Saat 07:00 – 16:00 arasında oy kullanılacak iller;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

Bu illerimiz haricindeki bütün illerde oy verme işlemi saat 08:00 – 17:00 arasında gerçekleştirilecek.

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