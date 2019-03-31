Nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağınızı bu linkten öğrenebilirsiniz

Nerede oy kullanacağım?, Hangi sandıkta oy kullanacağım? soruları, oy verme işleminin başlamasıyla vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Henüz oy kullanmayan vatandaşlar, haberimizde bulunan link aracılığıyla YSK seçmen sorgulama sayfasına kolayca ulaşabilir. Ayrıca, bu bilgilere “e-Devlet” ile YSK'nin “Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması”ndan da ulaşılabiliyor. İşte YSK seçmen sorgulama sayfası linki…

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

YSK SEÇMEN SORGULAMA EKRANI

31 Mart 2019'da gerçekleştirlecek seçimler için yurtiçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı görebilirsiniz. E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra yukarıdaki link sizi ilgili sayfaya yönlendirecek.

OY KULLANIRKEN GEREKEN BELGELER NELER?

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).

HANGİ PARTİLER SEÇİME GİRECEK?

Yüksek Seçim Kurulu 27 Ocak tarihinde yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulalarında partilerin yerlerini belirlemek için kura çekti.

Partilerin oy pusulasındaki kura sonucuyla belirlenen yerleri

1 Saadet Partisi (pusulanın en solunda)

2 Bağımsız Türkiye Partisi

3 Türkiye Komünist Partisi

4 Vatan Partisi

5 Büyük Birlik Partisi

6 Hür Dava Partisi

7 Cumhuriyet Halk Partisi

8 Adalet ve Kalkınma Partisi

9 Demokrat Parti

10 Milliyetçi Hareket Partisi

11 İYİ Parti

12 Halkların Demokratik Partisi

13 Demokratik Sol Parti (pusulanın en sağında)