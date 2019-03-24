Nerede oy kullanacağım? İşte 31 Mart 2019 YSK seçmen sorgulama sayfası

2019 yerel seçimleri 31 Mart’ta yapılacak. Yerel seçim öncesinde nerede oy kullanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar YSK seçmen sorgulama sayfasını araştırıyor. YSK sandık sorgulama ile hangi okul ve sandıkta oy kullanabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz. İşte Nerede oy kullanacağım sorusunun yanıtı ve YSK seçmen sorgulama sayfası…

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

YSK SEÇMEN SORGULAMA EKRANI

Seçmenlerin oy kullanacakları sandıkları öğrenmesinin üç ayrı yolu var.

Bunlardan biri, Yüksek Seçim Kurulu’nun sitesinde yer alan Nerede Oy Kullanacağım sayfası.

Bu adreste T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olunan il ve eski nüfus cüzdanlarında nüfus sıra numarası, çipli nüfus cüzdanlarında ise seri numarası bilgisini girerek oy verilecek sandığı öğrenmek mümkün.

YSK verilerine göre 5-19 Şubat tarihleri arasında 532 binden fazla seçmen bu sistemi kullanarak oy verecekleri sandığı öğrendi.

Bu sayfanın dışında e-devlet portalından ve YSK’nın Seçmen Sorgulama iOS ve Android mobil uygulamalarından da sorgulama yapmak mümkün.

HANGİ PARTİLER SEÇİME GİRECEK?

Yüksek Seçim Kurulu 27 Ocak tarihinde yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulalarında partilerin yerlerini belirlemek için kura çekti.

Partilerin oy pusulasındaki kura sonucuyla belirlenen yerleri

1 Saadet Partisi (pusulanın en solunda)

2 Bağımsız Türkiye Partisi

3 Türkiye Komünist Partisi

4 Vatan Partisi

5 Büyük Birlik Partisi

6 Hür Dava Partisi

7 Cumhuriyet Halk Partisi

8 Adalet ve Kalkınma Partisi

9 Demokrat Parti

10 Milliyetçi Hareket Partisi

11 İYİ Parti

12 Halkların Demokratik Partisi

13 Demokratik Sol Parti (pusulanın en sağında)

31 MART SEÇİMLERİNDE OY VERME SAATLERİ

Saat 07:00 – 16:00 arasında oy kullanılacak iller;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

Bu illerimiz haricindeki bütün illerde oy verme işlemi saat 08:00 – 17:00 arasında gerçekleştirilecek.