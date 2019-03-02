Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama sayfası…

‘Hangi sandıkta oy kullanacağım?’ sorusu, seçime günler kala birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Hangi sandıkta oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, haberimizde bulunan link aracılığıyla YSK seçmen sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca, bu bilgilere “e-Devlet” ile YSK'nin “Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan da ulaşılabiliyor.

YSK SEÇMEN SORGULAMA EKRANI

31 Mart 2019'da gerçekleştirlecek seçimler için yurtiçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı görebilirsiniz. E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra yukarıdaki link sizi ilgili sayfaya yönlendirecek.

OY KULLANIRKEN GEREKE BELGELER NELER?

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).