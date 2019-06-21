Nesli tükenmek üzere… Bir fabrikada bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan fabrika çalışanları sincap-fare karışımı hayvanı görünce durumu yetkililere bildirdi. Fabrikaya gelen görevliler hayvanın nesli tükenmekte olan kemirgen ve Laos Kaya Faresi olduğunu belirledi.

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Sevimli hayvanın İnegöl’e nasıl geldiği henüz belirlenmezken, onu görenler şaştı kaldı. Nesli tükenmekte olan Laos Kaya Faresi hem sincapların hem de farelerin özelliğini taşıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, “Nasıl buralara geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Türkiye’de olmayan bir tür. Laos’tan getirilmiş olabilir. Hayvanat bahçesine götürüp teslim edeceğiz” dedi. İHA