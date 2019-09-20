Neslican Tay kimdir, kaç yaşındaydı?

Daha önce 3. Kez yendiği kansere 4. defa yakalanan Neslican Tay yaşamını yitirdi. 20 yaşındaki genç kız kanser nedeniyle bir bacağını kaybetmiş ancak mücadeleyi elden bırakmamıştı.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize’de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı. Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi’nde psikoloji eğitimi görüyordu.