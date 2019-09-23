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Neslican Tay paylaşımıyla tepki çeken Rektör Tarhan’dan o sözlerine açıklama geldi

Daha önce 3 kez yendiği kansere 4. defa yakalanan ve verdiği savaş ile simge haline gelen Neslican Tay'ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından yayımladığı 'Neslican kızımız seküler dünyasallaşma rüzgârına kapılmasaydı, dinlerin teselli gücünden faydalansaydı hastalığı düşman gibi görmezdi' mesajla tepki çeken Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan o sözlerine açıklık getirdi. Tarhan, 'Ancak önyargılara dokunmuşum' dedi.

07:13 -
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Neslican Tay paylaşımıyla tepki çeken Rektör Tarhan’dan o sözlerine açıklama geldi

Acısı herkesi derinden etkileyen Tay'ın ardından “hastalığı düşman değil bir eğitmen gibi görme bakışı” sağlamaya çalıştığını kaydeden Tarhan, ‘Ancak önyargılara dokunmuşum” dedi. Eleştiriler üzerine eşini kanserden kaybettiğini ve kendisinin ‘mindfulness’ tekniğiyle rahatlamayı başardığını ifade eden Tarhan, gazeteci Akif Beki’nin ‘Hocam, yoga gurusu sıfatı ve diliyle söyleyecektiniz aynı şeyi, şimdi ne deseniz boş, sağır önyargı sloganlarına çarptınız artık, söz geçirmez duvarlarla korunuyor onlar’ yorumu üzerine de şunları söyledi:

Akif bey çok haklısınız zamanlamam tartışılabilir ama insanların bu kadar hakikat körü olmasına dayanamıyorum, ‘var mı ölüme çare’ diyenlere ilaç olmak suç oldu.Kötü niyetliler, niyet okuyanlar hiç önemli değil, gizli şirk içende olanlar çok fazla ama bilim benim yanımda

ÖLÜM BİLİNCİ HERKESE LAZIM’

Tarhan gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından, “Mindfulness bir bilinçli farkındalık tekniğidir, stresten kaçmak yerine yüzleşerek yönetmeyi öğretir. Deneyimden kaçmak yerine ders çıkarmayı, gözlemlemeyi ve ‘şimdi, burada’ diyebilmeyi öğretir. Bilim acı ilaçtır. Neslican Tay kızımızın acısı herkesi etkilemişti. Bu vesile ile ‘hastalığı düşman değil bir eğitmen gibi görme’ bakışı sağlamak istemiştim. Ölüm bilinci herkese lazım, ancak önyargılara dokunmuşum…” ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

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Son güncelleme: 07:29 23.09.2019
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