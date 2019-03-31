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Nevşehir Belediye Başkanı kim oldu? 31 Mart Yerel Seçim sonuçları açıklandı…

Nevşehir belediye seçimleri açılan sandıkların ardından belli oldu gibi! Resmi seçim sonuçlarının henüz açıklanmadığı Nevşehir'de kim önde merak konusu oldu. İşte Nevşehir oy oranları...

23:02 -
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Nevşehir Belediye Başkanı kim oldu? 31 Mart Yerel Seçim sonuçları açıklandı…

Nevşehir belediye başkanı oy oranları belli oldu. Birçok ilin aksine CHP AKP yarışına değil Cumhur İttifakının iki üyesi olan MHP ve AKP arasında geçen seçimde kim önde merak ediliyor. Nevşehir’de Cumhur ittifakı 2019 Yerel Seçimleri’nde Nevşehir’de ortak aday göstermedi. AKP’nin adayı Rasim Arı, MHP’nin adayı ise Filiz Kılıç idi. Nevşehir’in belediye başkanı AKP’nin aday gösterdiği Rasim Arı oldu. İşte Nevşehir oy oranları…

Nevşehir İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Rasim Arı AK Parti AK Parti 29.953 % 51,71
Filiz Kılıç MHP MHP 19.989 % 34,51
Mehmet Özkan İyi Parti İyi Parti 5.952 % 10,28
İsmet Fatih Terzioğlu Saadet Partisi Saadet Partisi 1.023 % 1,77
BBP BBP 638 % 1,10
Diğer Diğer 180 % 0,31
DSP DSP 88 % 0,15
TKP TKP 71 % 0,12
BTP BTP 31 % 0,05
Nevşehir İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 79.131%48,16
MHP MHP 41.542%25,28
CHP CHP 25.019%15,23
İyi Parti İyi Parti 12.454%7,58
Saadet Partisi Saadet Partisi 2.280%1,39
BBP BBP 2.064%1,26
DSP DSP 1.018%0,62
Diğer Diğer 374%0,23
BTP BTP 208%0,13
Vatan Partisi Vatan Partisi 207%0,13

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