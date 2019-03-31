Nevşehir Belediye Başkanı kim oldu? 31 Mart Yerel Seçim sonuçları açıklandı…

Nevşehir belediye başkanı oy oranları belli oldu. Birçok ilin aksine CHP AKP yarışına değil Cumhur İttifakının iki üyesi olan MHP ve AKP arasında geçen seçimde kim önde merak ediliyor. Nevşehir’de Cumhur ittifakı 2019 Yerel Seçimleri’nde Nevşehir’de ortak aday göstermedi. AKP’nin adayı Rasim Arı, MHP’nin adayı ise Filiz Kılıç idi. Nevşehir’in belediye başkanı AKP’nin aday gösterdiği Rasim Arı oldu. İşte Nevşehir oy oranları…

Nevşehir İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 79.131 %48,16 41.542 %25,28 25.019 %15,23 12.454 %7,58 2.280 %1,39 2.064 %1,26 1.018 %0,62 374 %0,23 208 %0,13 207 %0,13