Nevşehir Belediye Başkanı kim oldu? 31 Mart Yerel Seçim sonuçları açıklandı…

Nevşehir belediye başkanı oy oranları belli oldu. Birçok ilin aksine CHP AKP yarışına değil Cumhur İttifakının iki üyesi olan MHP ve AKP arasında geçen seçimde kim önde merak ediliyor. Nevşehir’de Cumhur ittifakı 2019 Yerel Seçimleri’nde Nevşehir’de ortak aday göstermedi. AKP’nin adayı Rasim Arı, MHP’nin adayı ise Filiz Kılıç idi. Nevşehir’in belediye başkanı AKP’nin aday gösterdiği Rasim Arı oldu. İşte Nevşehir oy oranları…
|Nevşehir İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Rasim Arı
|AK Parti
|29.953
|% 51,71
|Filiz Kılıç
|MHP
|19.989
|% 34,51
|Mehmet Özkan
|İyi Parti
|5.952
|% 10,28
|İsmet Fatih Terzioğlu
|Saadet Partisi
|1.023
|% 1,77
|BBP
|638
|% 1,10
|Diğer
|180
|% 0,31
|DSP
|88
|% 0,15
|TKP
|71
|% 0,12
|BTP
|31
|% 0,05
|Nevşehir İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|79.131
|%48,16
|MHP
|41.542
|%25,28
|CHP
|25.019
|%15,23
|İyi Parti
|12.454
|%7,58
|Saadet Partisi
|2.280
|%1,39
|BBP
|2.064
|%1,26
|DSP
|1.018
|%0,62
|Diğer
|374
|%0,23
|BTP
|208
|%0,13
|Vatan Partisi
|207
|%0,13
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