Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Yozgat’ta okullar tatil olacak mı? İşte kar tatili beklenen iller…

Kar beklenen illerde öğrenciler ve veliler tarafından kar tatili beklentisi de oluşuyor. Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Yozgat'ta Meteoroloji haritasına göre kar bekleniyor ve öğrenciler tatil beklentisi artıyor. Peki Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Yozgat'ta hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Karlı hava dalgası iç ve yüksek kesimleri etkilemeyi sürdürüyor. Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Yozgat’ta Meteoroloji kar yağışının sürmesini bekliyor. Kar demek öğrenci ve veliler için tatil anlamına da geliyor ancak bu iller için resmi bir açıklama bulunmuyor.

NEVŞEHİR’DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Yarın sabah saatlerinde kadar Nevşehir’de kar yağışı bekleniyor. Nevşehir Valiliği tarafından bir kar tatili açıklaması yapılması durumunda detaylar haberimizde olacak.

NİĞDE’DE OKULLAR TATİL

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Twitter hesabından “Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır” diyerek okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Vali Şimşek paylaşımda: “Sevgili çocuklar; kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz” ifadelerini kullandı.

KAYSERİ’DE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR! OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Meteoroloji’nin kar yağışı beklediği illerden biri de Kayseri, peki Kayseri’de okullar tatil olacak mı?

YOZGAT’TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Kar yağışının yoğun olarak görüldüğü illerimizden olan Yozgat’ta kar tatili ilan edilecek mi sorusu merak konusu olurken detaylar ilerleyen saatlerde netleşecek.