Niğde’de 14,22 gram kaliforniyum ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, nükleer araştırmalarda kullanılan radyoaktif maddelerden “kaliforniyum” olduğu değerlendirilen kimyasalı pazarlamaya çalıştıklarını belirledikleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Suriye uyruklu E.N. ve F.V, kent merkezinde, müşteri gibi irtibat kuran polislerden, radyoaktif madde karşılığında 5 milyon dolar istedi. Buluşma yerine geldiklerinde yakalanan zanlıların üzerinde Suriye’den getirilen radyoaktif madde ele geçirildi. Madde, incelenmesi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.

Kaliforniyum nedir?

Kaliforniyum, sembolü Cf ve atom numarası 98 olan radyoaktif metalik bir kimyasal element olarak biliniyor. İlk kez Şubat 1950’de Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’deki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları ile bombardıman edilmesiyle üretilen kaliforniyum, aktinit serisinin dokuzuncu üyesi ve sentezlenen altıncı uranyum ötesi element olarak kaynaklarda yer alıyor. Nükleer araştırmalarda, petrol kuyularındaki nem ölçüt aygıtlarında, altın ve gümüş arama çalışmalarında kullanılan elementin, patlayıcı olarak da kullanılabileceği belirtiliyor.

NİĞDE (AA)