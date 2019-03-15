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Niğde´de korkunç kaza! 2 ölü, 1 yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ağır yaralandı.

02:10 -
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Niğde´de korkunç kaza! 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Niğde -Adana Otoyolu Ulukışla Eminlik Gişelerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 80 FP 540 plakalı otomobil gişelere çarptı.

Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan Ömer Özcan, Musa Şimşek´in öldüğünü belirledi.

DHA

Kazada ağır yaralanan İsmail Ertürk ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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