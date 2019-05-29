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Nihal Olçak’tan Yıldırım’a: Siz benimle alay mı ediyorsunuz

15 Temmuz'da eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i kaybeden Nihal Olçok, Binali Yıldırım'ın görevinden istifa eden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret etmesine sert tepki gösterdi. Olçok, "Siz bizimle daha doğrusu benimle alay mı ediyorsunuz. Bu kadar mı Fikirsiz ve balık hafızalı olduğumu mu sanıyorsunuz ?" ifadesini kullandı.

11:50 -
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Nihal Olçak’tan Yıldırım’a: Siz benimle alay mı ediyorsunuz

AKP’nin İstanbul seçimini kaybeden adayı Binali Yıldırım’ın eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı ziyaret ederek destek istemesi olay oldu. Bu ziyarete en sert tepkiyi 15 Temmuz’da eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok gösterdi. Yıldırım’ın Topbaş’la fotoğrafını ve “Seçimlerde de sağ olsun bize gösterdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Onun bıraktığı yerden hizmetler devam edecek.” mesajını paylaşan Nihal Olçok, “Yahu neler oluyor. Siz Kadir Topbaş’ı FETÖ'den dolayı görevden istifa ettirmediniz mi? Aklımla mı, imanımla mı oynuyorsunuz” dedi.

Olçok daha sonra paylaştığı mesajda ise “Bu adam FETÖ’den gittiyse ve bıraktığı yerden devralınacaksa Abdullah nereye gitti? Siz bizimle daha doğrusu benimle alay mı ediyorsunuz? Bu kadar mı fikirsiz ve balık hafızalı olduğumu sanıyorsunuz? Akıl unutur, peki kalp unutacak mı? Orası Allah'ın olduğu yer ve Allah unutmaz” dedi.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret ederek seçimlerde desteğini istemişti. Yıldırım ile Topbaş yarım saat süren görüşmenin ardından birbirlerine methiyeler dizmişti.

Son güncelleme: android-time 11:58 29.05.2019
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