Nihal Olçok: ‘Hakkımı helal etmiyorum, beni düşürdüğünüz hale bakın’

15 Temmuz darbe girişiminde oğlu ve eşini kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik FETÖ’cü suçlamasında bulunan bir hesaba zehir zemberek yanıt vererek hükümet üyeleri ve bürokratlara da ağır eleştiriler getirdi.

Mesaja verdiği yanıtta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve AKP’li iki hesabı da etiketleyen Olçok, “Yedi sülalesine hakkımı haram ettim. Şerefsiz trol. Adiler sizi. Allah seni pemperişan etsin. Evlatların bile attığın iftiranın hesabını veremesin. Bizi de bu hale getirenler dünyada, ahirette gün yüzü görmesin” ifadelerini kullandı.

Olçok ikinci Tweet’inde de “Şimdi bu sözlerim FETÖ'cü adi terörcülere ve bu milleti, bu teröre bulaştıran bütün hükümet ve bürokratlara… Şimdi ilk defa hakkımı helal etmiyorum hiçbirinize. Beni düşürdüğünüz hale bakın. Aldanan da birmiş, aldanmayan da.” ifadelerini kullandı.