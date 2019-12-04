Nihal Olçok kimdir? Nihal Olçok’un merak edilenleri…

Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok sık sık yaptığı muhalif açıklamalarla gündeme geliyor. İşte Nihal Olçok kimdir sorusunun cevabı…

NİHAL OLÇOK KİMDİR?

Nihal Olçok 1998 yılında Erol Olçok ile dünya evine girdi. 15 Temmuz’da oğlunu ve eşini şehit veren Nihal Olçok, “Şehitoğlu Şehit” adlı kitabını yayınladı. Nihal Olçok, 1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışan, özellikle AKP'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında büyük emek veren Erol Olçok'un eşidir. Nihal Olçok, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybetmiştir.