Nijerya’da kaçırılan Türk gemicinin evinde çifte bayram!

Kamerun’un Douala Limanı’ndan Fildişi Sahilleri´ndeki Abidjan Limanı’na boş olarak seyreden ‘Paksoy-1’ isimli Türk yük gemisine 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında çıkan korsanlar, 1´inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy ile 9 mürettebatı kaçırdı. 28 gün sonra aralarında 1´inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy ile 9 mürettebat serbest bırakıldı. 1´inci kaptan Serkan İbrahim Arsoy’un serbest bırakılması haberi Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki ailesini sevince boğdu. Baba Abdurrahman Aksoy, anne Türkan Aksoy çocukları Serkan İbrahim Arsoy’un serbest kalmasıyla çifte bayram yaşadı.

‘KURTARILACAĞINI BİLİYORDUK’

Oğlu’nun serbest bırakılmasıyla büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten baba Abdurrahman Arsoy, “Müjdeli haberi aldık, çok sevindik. 13 Temmuz’da kaçırıldığından beri üzüntü içerisinde olmamıza rağmen bir umutla geleceğini, kurtarılacağını biliyorduk. Allah razı olsun devletimizden şirketimizden, çok gayretleri oldu. Bu iş üzerinde titizlikle durdular, kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İLGİLİ HABER Kaçırılan Türk denizciler hakkında flaş gelişme!

‘BİZİM İÇİN EN GÜZEL BAYRAM’

Oğlu’nun serbest bırakılmasıyla dualarının kabul olduğunu belirten anne Türkan Arsoy ise “Müjdeli haberi aldığımızda çok sevindim, sevinçten hüngür, hüngür ağladım. Şimdi bu bizim için en güzel bayram. Allah sağ, sağlim kavuşturmayı nasip etsin. Bu kadarına şükürler olsun, Allah bundan beter etmesin” diye konuştu. DHA