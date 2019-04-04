Nilüfer Belediyesi’nden sokak hayvanlarına yardım eli

Nilüfer Belediyesi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde can dostlarla ilgili farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi. Nilüfer Belediyesi, PodyumPark Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde sergi düzenlendi. Sokakta yaşayan can dostların objektiflere yansıyan karelerinin yer aldığı fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Catwalk firması da kedi ve köpeklere ulaştırılmak üzere katılımcılara mama dağıttı.

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde düzenlenen serginin açılışan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çakıcı, Catwalk firma yetkilisi Serkan Seçkin Uz ve PodyumPark Genel Müdürü Ahmet İnsel de katıldı.