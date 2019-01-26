‘Nişanlım bu gece bende kalsın’ dedi, kabul etmeyince kayınvalidesine kurşun yağdırdı

Bir süre dışarıda bekleyen Berk B., kafeden çıkan Güler Y.'ye belindeki silahı çıkartarak ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Güler Y. hastaneye kaldırılırken, Berk B. ise bir araçla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Gaziosmanpaşa Araştırma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Berk B. ateş ettikten sonra üvey babası Özkan D.'nin kullandığı araçla kaçtığı belirlenerek takip başlatıldı. Sürdürülen takipler sonucu Berk B. ve üvey babası Özkan D. Edirne'de saklandıkları adreste gözaltına alınırken, olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Emniyette yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklandı.