Nöbetçi bakan uygulaması bugün başladı!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra milletvekillerinin en büyük eleştirisi ‘Bakanlara ulaşamıyoruz' oldu. AKP'nin Kızılcahamam kampında da aynı eleştiri devam edince ‘Nöbetçi bakan' formülü geliştirildi ve uygulama başladı.. AKP Grubu, Salı-Çarşamba ve Perşembe günü birer bakanın Meclis'te olacağı program hazırladı.

İlk gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk nöbetçi bakan olarak TBMM'de Milletvekilleri ile görüştü. Bugün (Çarşamba) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Perşembe günü ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum nöbetçi bakan olacak.

179 NOLU ODA

Haftaya Salı günü 29 Ekim tatili olduğu için TBMM'de nöbetçi bakan bulunmayacak. 30 Ekim Çarşamba Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 31 Ekim Perşembe günü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank vekillerle bir araya gelecek.

Görüşmeler, ana bina zemin katta bulunan 179 nolu odada gerçekleşecek. Bu oda ‘Nöbetçi bakan odası' olarak hazırlandı ve Milletvekillerine de ‘'Sn. Milletvekilleri ana bina 179 nolu odada nöbetçi bakanlar ile görüşebilir'' mesajı gönderildi.