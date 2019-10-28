29 Ekim Salı noterler açık mı? Nöbetçi noter sorgulama ekranı

Ülkemizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kabul edilir. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatildir. Bu nedenle de 29 Ekim Salı günü noterler çalışmayacak. Ancak nöbetçi noterler hizmet verecek. Aşağıda yer alan linkten Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla yaşadığınız şehirdeki nöbetçi noteri öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA EKRANI

NOTER HAKKINDA

Bir kamu hizmeti olan noterlik mesleğini icra eden kişilere noter adı verilmektedir.

Osmanlı İmparatorluğunda resmiyet kazandırılmak istenen işlemleri kadılar veya naipler (kadıların görevlendirdikleri kişiler) yaparlardı. Bu işlemlerde İslami hukuk kuralları uygulanırdı.

1860 tarihinde Ticaret mahkemeleri kurulmuştur. O tarihlere kadar kadı ve naipleri tarafından yürütülmekte olan hukuki işlemlerin belgelendirilmesi işleri için, Deavi Kalemi görevlendirilmiştir. Bu ülkemizde Noterlik müessesesinin kurulmasının başlangıcı olarak kabul edilir.

5 Mayıs 1972’de yürürlüğe giren 1512 sayılı Kanun ile de Noterlik mesleği son şeklini almıştır. Kanunun 27 yıllık bir uygulaması bulunmaktadır. 1972 yılında 372 olan Noter sayısı bugün 1192 ye Noter Odası sayısı da 17’ye ulaşmıştır.