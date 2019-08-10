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Noter arefe günü ve bayramda açık mı?

Bayram öncesinde arefe günü noter işlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar noterler arefe günü ve bayramda açık mı sorusuna yanıt arıyor. Birçok kurum bugün kapalı olacak. Peki noterler çalışıyor mu?

09:08 -
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Noter arefe günü ve bayramda açık mı?

Yasaların kendisine verdiği yetkiyle belgelere ve yasal geçerlik kazandıran noterler başta alım satım işleri olmak üzere sıkça ziyaret edilen büroların başında geliyor. Merak edilen konuların başında ise arefe günü ve bayramda noterler çalışıyor mu sorusu geliyor.

AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Noterler Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Noterler ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim, 1 Ocak ve Arefe günlerinde hizmet vermez.

Türkiye Noterler Birliği, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No:4, 06510 Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır.

Türkiye Noterler Birliği Telefon Numarası: 0 312 218 80 00

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