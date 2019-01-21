“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasını izleyenler Google’dan sorunun doğru cevabını bulabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki “Nüfusuna oranla futbola en fazla ilginin gösterildiği ülke hangisidir?” İşte merak edilen sorunun cevabı…

Nüfusuna oranla futbola en fazla ilginin gösterildiği ülke hangisidir?

A) Tayland

B) Fildişi

C) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

D) Türkiye

Cevap: C) BAE





Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor. Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

