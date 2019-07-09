Nurdoğan Rigel kimdir? İşte Nurdoğan Rigel’in akademik kariyeri…

Nurdoğan Rigel, bugün en çok takip edilenler listesine girdi. Peki Nurdoğan Rigel kimdir? Prof. Dr. Nurdoğan Rigel İletişim Fakültesi öğretim üyesidir. Türk Haberler Ajansı (THA) ve Güneş Gazetesi’nde çalışan Rigel, 1990 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapıyor. İşte Nurdoğan Rigel Hakkında merak edilenler…

NURDOĞAN RİGEL KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu’nda tamamladı. Doktora sonrası burslu olarak ABD’ye gitti. 1995 yılında iletişim bilimleri doçenti oldu. Türk Haberler Ajansı (THA) ve Güneş Gazetesi’nde çalıştı. 1990 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapıyor.

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, RADYO TV VE SİNEMA, 1985-1988

Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, GAZETECİLİK, 1982-1985

Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO TV VE SİNEMA, 1978-1982

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

Rigel N., Ed., “Kanatlı Kelimeler: Haber”, Anonim Yayıncılık, İSTANBUL, 2010

Rigel N., Ed., “Jasques Derrida, Derrida Ile Okumak”, Anonim Yayıncılık, İSTANBUL, 2010

Rigel N., “Umberto Eco: Eco İle Okumak”, Anonim Yayıncılık, İSTANBUL, 2010

Rigel N., “Matriksi Şimşek Olan Metinler; Gazetecilik”, Anonim Yayıncılık, İSTANBUL, 2009

Rigel N., “Metin Çözümlemeleri”, Ayrıntı Yayınları, İSTANBUL, 2009

Rigel N., “Umberto Eco Ile Metin Okumak: Metinde ‘Tutuklu Anlamı' Özgürleştirme “, Umberto Eco ile Metin Okumak: Metinde ‘Tutuklu Anlamı' Özgürleştirme Yöntemi , Yasemin İnceoğlu, Ed., Ayrıntı Yayınları, , İSTANBUL, ss.45-60-, 2009

Rigel N., “Tv Çocuk Ve Şiddet Araştırmalarında 50 Yıl: Pasif Kurbanı Anlatan Aktif Çalışmalar”, Eğitim Kitabevi, İSTANBUL, 2008

Rigel N., “Tv Çocuk Ve Şiddet Araştırmalarında 50 Yıl : Pasif Kurbanı Anlatan Aktif Çalışmalar, “, TV Çocuk ve Şiddet Araştırmalarında 50 Yıl : Pasif Kurbanı Anlatan Aktif Çalışmalar, , Yasemin İnceoğlu, Ed., Eğitim Kitabevi, KONYA, ss.35-42-, 2008

Rigel N., “Kadife Karanlık-2”, Su Yayınları, İSTANBUL, 2006

Rigel N., “Moderniteden Postmoderniteye Sosyal Değişim”, Parmakucu Toplumu, C.C Aktan, Ed., Çizgi Yayınları, KONYA, ss.22-40-, 2003

Rigel N., “Kadife Karanlık”, Su Yayınları, İSTANBUL, 2003

Rigel N., “Moderniteden Postmoderniteye Sosyal Değişim”, Çizgi Yayınları, İSTANBUL, 2003

Rigel N., “Yüzyıl Karşısında Kent Ve İnsan, “, Mesaj Şehir Las Vegas, F. Gümüşoğlu, Ed., Bağlam Yayınları, İSTANBUL, ss.18-32-, 2001

Rigel N., “İleti Tasarımında Haber”, Der Yayınları, İSTANBUL, 2000

Rigel N., “Medya Ninnileri”, Sistem Yayınları, İSTANBUL, 1993

Rigel N., “Kağıt Kaplanlar”, Der Yayınları, İSTANBUL, 1992

Rigel N., “Elektronik Rönesans”, Der Yayınları, İSTANBUL, 1991