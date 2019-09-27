Nusret Suna: Açıklanan yerler toplanma alanı değildir

İstanbulluların çoğunun e-devlet üzerinden arattırdığı acil toplanma alanları, sadece vatandaşların güvenli bir alanda durabilmelerini sağlıyor. Olası bir depremde, su tankları, çadırı, tuvaletleri bulunan deprem toplanma merkezleri şu anda mevcut değil.

İstanbul’da son yıllarda toplanma alanları olarak belirtilen geniş arazilere AVM ve rezidans inşaatları yapıldı. Bu nedenle her deprem sonrasında, “olası bir afette milyonlarca insan nerede toplanacak” sorusu gündeme geliyor. Uzmanlar, 1999 depreminden sonra İstanbul’da 496 afet toplanma alanı belirlendiğini ve bu sayının 77’ye düştüğünü açıklamıştı. Vatandaşların çoğunun e devlet üzerinden arattırdığı acil toplanma alanları olarak karşımıza, mahalle aralarındaki küçük parklar, bahçeler ve camiler çıkıyor. Olası büyük bir İstanbul Depremi'nde vatandaşların çoğu, gerçek bir deprem toplanma alanının olmadığını bilmiyor.

DEPREM TOPLANMA ALANI NÜFUS İLE DOĞRU ORANTILI OLMALI

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna deprem toplanma alanlarını durumu ile ilgili Sözcü’ye konuştu.

Her parkın deprem toplanma alanı olamayacağını belirten Suna, deprem toplanma alanlarının ilçedeki nüfus ile orantılı olması gerektiğinin altını çizdi. Deprem toplanma alanlarının içerisinde mutlaka konteyner, elektriği hazır olan, kirli su gideri olan çadır, tuvalet alanı, temiz su tankları olması gerektiğini anlatan Suna, vatandaşların e-devlet üzerinden ulaştıkları yerlerin acil toplanma alanları olduğunu deprem toplanma alanı olmadığını kaydetti.

Suna, deprem toplanma alanlarının altyapılarının hazır olması gerektiğini belirterek, “Deprem sonrası ağır hasar almış alanlarda vatandaşlar nasıl yaşayacak bu soruyu kendimize sormamız lazım. Deprem toplanma alanlarının altyapılarının sağlamlaştırılması gerekiyor. İstanbul’da acil toplanma alanı olarak belirtilen yerlere vatandaşların sığması mümkün değildir. Parklara, okul bahçelerine nasıl sığacak insanlar. Bu alanlar depremin sıcak anında paniği atlatmak icin yapılmış küçük alanlardır. Bu alanların da binalardan uzak olmasi gerekiyor. Siz bir binadan kaçıyorsunuz başka bir binanın yanındaki parkta durmanız mantıklı değildir” diye konuştu.

“BURALARDA KALINABİLİR Mİ?”

Suna, “İstanbul’da dün büyük bir deprem olsaydı belirtilen alanlarda vatandaşlarımız kalabilir miydi? Bu soruyu cevaplandırmamız gerekiyor” dedi. İMO Başkanı Nusret Suna 77 tane deprem toplanma alanı olduğunu ve bunların altyapısının hazır olmadığını kaydederek 496 deprem toplanma alanından 419’unun üzerinde şu anda AVM, plaza ve iş merkezi bulunduğu belirtti.