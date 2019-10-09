O belediye de Hamidiye Su ile anlaştı

İBB iştirak şirketlerinden Hamidiye Su A.Ş.'ye, 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinin ardından yönetimin değişmesiyle bazı kamu kurumlarının ambargo uygulamaya başlamasına yönelik tepkiler sürüyor. İBB personelinin maaşlarının yatırıldığı kamu bankasının Hamidiye Su almayı bırakmasının ardından Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri veren iştirak şirketi TGS, personeli için yıllık 5 bin damacana su alımı anlaşmasını iptal etmişti.

“HAMİDİYE SUYUN SATIŞLARI ARTTI”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, Milli Saraylar, AKP Genel Merkezi ve bazı AKP’li ilçe belediyeleri de Hamidiye Su alımını durdurmuştu. Hamidiye Su ambargosuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Hamidiye suyunu nasıl kullanmayız? Bakın düşüncede ayrılık değil, devlet yönetiminde ayrılık değil. İnsanın içtiği suya ayrılık getirilir mi? Suya parti rozeti takacaklar” şeklinde tepki göstermişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Tam bir komedi filmi. Ama söyleyeyim Hamidiye suyun satışları arttı, daha da artacağa benziyor. Şu an yok satıyor” yorumunu yapmıştı.

YENİ ANLAŞMA İMZALANDI

Tartışmalar sürerken yeni kurumlar İBB şirketi Hamidiye Su ile anlaşma imzalamaya başladı. Ataşehir Belediyesi, Hamidiye Su A.Ş. ile anlaşma imzalayarak tüm birimlerinde Hamidiye Su kullanma kararı aldı. Daha önce de Kadıköy Belediyesi, Hamidiye Su ile anlaşma imzalamıştı.